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SORTE

Veja o resultado do sorteio da Quina concurso 7024 desta quarta-feira (13)

Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 21:05:00 Editado em 13.05.2026, 21:09:21
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Veja o resultado do sorteio da Quina concurso 7024 desta quarta-feira (13)
Autor O valor do prêmio está estimado em R$ 600 mil - Foto: Agência Brasil

A Quina concurso 7024 sorteia o prêmio de R$ 600 mil nesta quarta-feira (13). Os sorteios acontecem sempre às 21h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas: 02 - 38 - 43 - 48 - 74

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Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

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Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. Além das Caixas Lotéricas, também é possível jogar no site da Caixa.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 4,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

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