Veja o resultado do sorteio da Quina concurso 7012 desta terça-feira (28)

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A Quina concurso 7012 sorteia o prêmio de R$ 3 milhões nesta terça-feira (28). Os sorteios acontecem sempre às 21h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

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Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

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Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 4,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

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