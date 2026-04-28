Veja o resultado do sorteio da Quina concurso 7012 desta terça-feira (28)
Sorteio pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal
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A Quina concurso 7012 sorteia o prêmio de R$ 3 milhões nesta terça-feira (28). Os sorteios acontecem sempre às 21h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.
Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.
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Como participar do próximo sorteio da Quina?
Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.
Quanto custa apostar na Quina?
O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.
Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina
Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 4,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.
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