Prêmio está estimado em R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas

A Mega-Sena concurso 3092 pode pagar um prêmio de aproximadamente R$ 82 milhões neste domingo (29). O sorteio é realizado às terças e quintas, às 21h, e aos domingos, às 11h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e divulgação dos números em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 03-29-30-39-44-51

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 em 50.063.860 para a Sena







