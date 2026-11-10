Veja o resultado do sorteio da Mega-Sena concurso 3084 nesta terça-feira (10)

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Prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas

A Mega-Sena concurso 3084 pode pagar um prêmio de aproximadamente R$ 3,5 milhões. O sorteio é realizado às terças e quintas, às 21h, e aos domingos, às 11h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e divulgação dos números em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 06-14-22-30-31-37

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Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

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1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e domingos.