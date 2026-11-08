Veja o resultado do sorteio da Mega-Sena concurso 3083 neste domingo (08)

Prêmio está estimado em R$ 59 milhões para quem acertar as seis dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (08) o sorteio da Mega-Sena, concurso 3083, com prêmio estimado em R$ 59 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio foi realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54



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Até quando foi possível apostar?

As apostas simples para o concurso 3083 puderam ser registradas até as 22h de sábado (7), no horário de Brasília, equivalentes às 21h em Mato Grosso do Sul.

Os jogos estavam disponíveis nas lotéricas credenciadas, no site Loterias Caixa e no aplicativo da instituição. Nas unidades físicas, o atendimento dependia do horário de funcionamento de cada estabelecimento.

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