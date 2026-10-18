Veja o resultado do concurso 7145 da Quina deste domingo (18) com prêmio de R$ 48 milhões

O sorteio do concurso 7145 da Quina, com prêmio estimado em R$ 48,3 milhões, foi realizado pela Caixa Econômica Federal na manhã deste domingo (18). O sorteio acontece no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube. Os números sorteados são atualizados e divulgados oficialmente pelo TNOnline logo após o término da apuração.

Confira as dezenas sorteadas: 01-06-52-62-69.



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Para os interessados em continuar tentando a sorte, o próximo concurso da modalidade, de número 7146, já está agendado para a noite de segunda-feira (19), a partir das 21h. As apostas podem ser registradas presencialmente em qualquer casa lotérica credenciada pelo país ou de forma digital, através do site e do aplicativo oficiais da Caixa.