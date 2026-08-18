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TIMEMANIA

Veja o resultado da Timemania concurso 2430 desta terça-feira (18)

O prémio sorteado hoje é de R$ 9 milhões; confira os números

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja o resultado da Timemania concurso 2430 desta terça-feira (18)
Autor Na Timemania, o apostador marca 10 números entre 01 e 80 e escolhe um Time do Coração entre 80 clubes - Foto: Agência Brasil

O concurso 2430 da Timemania é na noite desta terça-feira (18), a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 9 milhões.

Confira os números

Os números sorteados foram: 21 - 34 - 35 - 38 - 48 - 50 - 64

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Time do Coração

16 - BARRA / SC

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre 01 e 80 e escolhe um Time do Coração entre 80 clubes disponíveis. São sorteados 7 números e um time. Ganham prêmios quem acertar 7, 6, 5, 4 ou 3 números, além de quem acertar o Time do Coração (premiação fixa). A aposta simples custa R$ 3,50. Os sorteios ocorrem às terças e quintas, às 21h, e aos domingos, às 11h (horário de Brasília).

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