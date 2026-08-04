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SORTEIO

Veja o resultado da Timemania concurso 2424 desta terça-feira (04)

A Timemania paga hoje prémio estimado em R$ 6,3 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 21:12:00 Editado em 04.08.2026, 21:14:45
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Veja o resultado da Timemania concurso 2424 desta terça-feira (04)
Autor Na Timemania, o apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração - Foto: Agência Brasil

A Timemania concurso 2424 é sorteado na noite desta terça-feira (04), às 21h, com prêmio estimado em R$ 6,3 milhões. O resultado será atualizado após o sorteio.

Dezenas sorteadas: 11 - 18 - 30 -32 - 36 - 41 - 60

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Time do Coração: 75 - Tombense - MG

Como jogar

Na Timemania, o apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50. As chances de acertar as sete dezenas são de 1 em 26.412.637; a de acertar o Time do Coração é de 1 em 80.

Premiação

O prêmio é dividido em faixas que vão de 3 a 7 acertos, além do acerto do Time do Coração. Valores fixos são pagos para 3 e 4 acertos e para o Time do Coração. O restante é distribuído entre as faixas de 5, 6 e 7 acertos, com parte acumulando para concursos de final 0 ou 5.

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Sorteios

A Timemania tem sorteios às terças, quintas e domingos (este às 11h). Os prêmios podem ser resgatados em até 90 dias.

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