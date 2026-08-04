Veja o resultado da Timemania concurso 2424 desta terça-feira (04)
A Timemania paga hoje prémio estimado em R$ 6,3 milhões
A Timemania concurso 2424 é sorteado na noite desta terça-feira (04), às 21h, com prêmio estimado em R$ 6,3 milhões. O resultado será atualizado após o sorteio.
Dezenas sorteadas: 11 - 18 - 30 -32 - 36 - 41 - 60
Time do Coração: 75 - Tombense - MG
Como jogar
Na Timemania, o apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50. As chances de acertar as sete dezenas são de 1 em 26.412.637; a de acertar o Time do Coração é de 1 em 80.
Premiação
O prêmio é dividido em faixas que vão de 3 a 7 acertos, além do acerto do Time do Coração. Valores fixos são pagos para 3 e 4 acertos e para o Time do Coração. O restante é distribuído entre as faixas de 5, 6 e 7 acertos, com parte acumulando para concursos de final 0 ou 5.
Sorteios
A Timemania tem sorteios às terças, quintas e domingos (este às 11h). Os prêmios podem ser resgatados em até 90 dias.