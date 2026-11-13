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SORTE

Veja o resultado da Quina concurso 7167 desta sexta-feira (13)

Prêmio é de R$ 11 milhões; sorteios acontecem de segunda a sexta às 21h e aos domingos às 11h

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Quina concurso 7167 desta sexta-feira (13)
Autor Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80 - Foto: Loterias Caixa

A Quina concurso 7167 desta sexta-feira (13) sorteia o prêmio de R$ 11 milhões. Os sorteios acontecem de segunda a sexta às 21h e aos domingos às 11h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal e divulgação dos números em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 05-09-25-39-69

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Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

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