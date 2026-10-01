Veja o resultado da Quina concurso 7132 desta quinta-feira (01)

Prêmio sorteado na Quina é de cerca de R$ 14,7 milhões para quem acertar os cinco números

A Quina concurso 7132 sorteia o prêmio de aproximadamente R$ 14,7 milhões nesta quinta-feira (01). Os sorteios acontecem de segunda a sexta, às 21h, e aos domingos, às 11h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. A transmissão é feita ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas: 23-40-57-60-74

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Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

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Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 4,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

O bolão da Quina permite apostas em grupo a partir de R$ 15,00 com cotas mínimas de R$ 4,00 por participante. A Caixa aceita bolões com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.