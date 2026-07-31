Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
SORTEIO

Veja o resultado da Quina concurso 7080 desta sexta-feira (31)

Valor do prêmio para quem acertar os cinco números está acumulado em R$ 1,2 milhão; confira os números

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 21:24:34 Editado em 31.07.2026, 21:25:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja o resultado da Quina concurso 7080 desta sexta-feira (31)
Autor O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00 - Foto: Agência Brasil

A Quina concurso 7080 sorteia o prêmio de R$ 1,2 milhão nesta sexta-feira (31). O sorteio acontece às 21h direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal e acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

As dezenas sorteadas foram: 02-19-24-39-49

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Suspeito de atropelar e matar jovem em Jandaia do Sul é preso pela Polícia Civil

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas podem ser registradas tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 3,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

O bolão da Quina permite apostas em grupo a partir de R$ 15,00 com cotas mínimas de R$ 4,00 por participante. A Caixa aceita bolões com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas bolão CAIXA ECONÔMICA Loteria prêmio quina resultado resultado da loteria resultado da quina resultado da quina desta sexta-feira Veja o resultado da Quina concurso 7080 desta sexta-feira (31)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV