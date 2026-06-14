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LOTERIA

Veja o resultado da Quina concurso 7050 deste domingo (14)

Sorteio acontece excepcionalmente neste domingo por conta da estreia da Seleção Brasileira na Copa no último sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 10:29:45 Editado em 14.06.2026, 12:00:12
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Veja o resultado da Quina concurso 7050 deste domingo (14)
Autor Sorteio é realizado neste domingo excepcionalmente por causa da Copa - Foto: reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (14) o sorteio do concurso 7050 da Quina, com prêmio estimado em R$ 14,5 milhões. Os sorteios acontecem sempre aos sábados à noite, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal, e atualização em tempo real pelo TNOnline. Contudo, excepcionalmente por conta da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o sorteio foi realizado neste domingo.

Confira os números sorteados: 24 - 36 - 61 - 66 - 74.

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- LEIA MAIS: Veja o resultado da Quina concurso 7049 desta sexta-feira (12)

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.


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