Veja o resultado da Quina concurso 7050 deste domingo (14)

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (14) o sorteio do concurso 7050 da Quina, com prêmio estimado em R$ 14,5 milhões. Os sorteios acontecem sempre aos sábados à noite, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal, e atualização em tempo real pelo TNOnline. Contudo, excepcionalmente por conta da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o sorteio foi realizado neste domingo.

Confira os números sorteados: 24 - 36 - 61 - 66 - 74.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Veja o resultado da Quina concurso 7049 desta sexta-feira (12)



Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.



