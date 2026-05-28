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SORTEIO

Veja o resultado da Quina concurso 7037 desta quinta-feira (28)

Sorteio é realizado pela Caixa Econômica e transmitido ao vivo nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 21:12:49 Editado em 28.05.2026, 21:13:39
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Veja o resultado da Quina concurso 7037 desta quinta-feira (28)
Autor Probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões - Foto: Reprodução

A Quina concurso 7037 sorteia o prêmio de R$ 10,5 milhões nesta quinta-feira (28). Os sorteios acontecem sempre às 21h direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal e acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

As dezenas sorteadas foram: 09-26-42-55-66

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Como participar do próximo sorteio da Quina?

Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 4,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

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Como funciona o bolão oficial da Quina?

O bolão da Quina permite apostas em grupo a partir de R$ 15,00 com cotas mínimas de R$ 4,00 por participante. A Caixa aceita bolões com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.


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