Veja o resultado da Quina concurso 6945 desta quarta-feira (04)

A Quina concurso 6945 sorteia o prêmio de R$ 8,5 milhões nesta quarta-feira (04). Os sorteios acontecem sempre às 21h, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 33 - 61 - 66 - 68 - 70

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Apucarana terá primeira Romaria de Nossa Senhora de Lourdes à noite



Como participar do próximo sorteio da Quina?



Para jogar na Quina, é possível escolher de cinco a 15 números entre 1 e 80. As apostas devem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto no site oficial da Caixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto custa apostar na Quina?

O valor mínimo da aposta, com cinco números, é de R$ 4,00. Caso o jogador opte por marcar 15 números, o custo passa de R$ 7,5 mil. No site da Caixa, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, podendo incluir apostas em outras loterias.

Chance de ganhar o prêmio máximo da Quina

Com a aposta mínima de cinco números, no valor de R$ 4,00, a probabilidade de acertar todos os números e ganhar o prêmio máximo é de uma em 24 milhões. Ao adicionar uma dezena, o custo sobe para R$ 15, reduzindo as chances para uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

O bolão da Quina permite apostas em grupo a partir de R$ 15,00 com cotas mínimas de R$ 4,00 por participante. A Caixa aceita bolões com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.