Da Redação

Veja o resultado da Mega-Sena; prêmio é de R$ 27,8 milhões

Neste sábado (14), foi realizado o sorteio das seis dezenas do concurso 2.400 da Mega-Sena, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio é de R$ 27,8 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 09 – 21 – 25 – 26 – 36 – 53.