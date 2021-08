Da Redação

Veja o resultado da Mega-Sena; prêmio acumulou

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.400 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (14) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 09 – 21 – 25 – 26 – 36 – 53.

A quina teve 52 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 49.503,96. A quadra teve 3.623 acertadores; cada um receberá R$ 1.015,02.

O próximo concurso (2.401) será na quarta-feira (18). O prêmio é estimado em R$ 34 milhões.