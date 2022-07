Veja o resultado da Mega-Sena desta quarta-feira (20/7)

Da Redação

O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, aconteceu às 20h desta quarta-feira

O sorteio da Mega-Sena 2502 aconteceu às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Quem acertar as dezenas sorteadas pode levar para casa um prêmio estimado em mais de R$8 milhões. Veja o resultado: 39-21-16-44-20-55

Se alguém ganhar a bolada do prêmio principal sozinho e investir o dinheiro numa aplicação conservadora que renda igual à Selic, hoje em 13,25% ao ano, pode ver R$ 74 mil caindo na conta por mês apenas com o rendimento, já descontando impostos. Se deixar o dinheiro na poupança, que não é o mais indicado, o ganhador receberá R$ 59,8 mil de rendimento no primeiro mês.



As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

A aposta, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Vale lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.







