Veja o resultado da Mega-Sena desta quarta-feira (13)

O sorteio da Mega-Sena, concurso 2.500, foi realizado na noite desta quarta-feira (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

O prêmio estimado é de R$27 milhões, confira o resultado: 32-55-25-16-05-39

Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.



De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 175,7 mil de rendimento no primeiro mês.





