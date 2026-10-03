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Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3066 deste sábado (03)

Quem acertar todos os números pode faturar a grande bolada de R$ 81 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3066 deste sábado (03)
Autor Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena concurso 3066 pode pagar um prêmio de R$ 81,4 milhões. O sorteio foi realizado às 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Veja os números: 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48

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Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

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  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • 1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e domingos, mas foi adiantado por conta das eleições.


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