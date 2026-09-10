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SORTE

Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3056 desta quinta-feira (10)

Valor do prêmio sorteado está acumulado em R$ 76 milhões

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3056 desta quinta-feira (10)
Autor A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 - Foto: TNOnline

A Mega-Sena concurso 3056 pode pagar um prêmio de R$ 76 milhões nesta quinta-feira (10). O sorteio é realizado às 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. O resultado do sorteio você confere em tempo real aqui no TNOnline.

Confira os números sorteados: 14-21-25-40-51-56

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LEIA MAIS: Dono de conveniência é preso pela Rotam por tráfico de drogas em Apucarana

Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

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A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 6, a probabilidade de acerto é:

- 1 em 50.063.860 para a Sena

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- 1 em 154.518 para a Quina

- 1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e domingos.

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