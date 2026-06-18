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LOTERIAS

Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3020 desta quinta-feira (18)

Sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 21:02:00 Editado em 18.06.2026, 21:03:40
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Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3020 desta quinta-feira (18)
Autor O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena concurso 3020 pode pagar um prêmio de até R$ 36 milhões nesta quinta-feira (18). O sorteio é realizado sempre às 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45

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LEIA MAIS: Jovem de Apucarana (PR) é preso no Paraguai suspeito de participar de mega-assalto a bancos

Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

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A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 6, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

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1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

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