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LOTERIA

Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3018 deste domingo (14)

Último sorteio não teve ganhadores e prêmio acumulou para R$ 12 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 10:20:19 Editado em 14.06.2026, 11:03:42
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Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3018 deste domingo (14)
Autor Foto: tnonline

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (14), o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena 3018, que foi adiado por conta da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no último sábado (13).

No concurso da última quinta-feira (11), ninguém acertou as seis dezenas e prêmio acumulou para quase R$ 12 milhões. O sorteio começou às 11 horas no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

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Confira as dezenas sorteadas: 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.

- LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3017 desta quinta-feira (11)

Como jogar

Escolha seus números: marque de 6 a 20 números no volante. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

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