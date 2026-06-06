Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3015 deste sábado (6)
Sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias
Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 20:07:34 Editado em 06.06.2026, 21:03:36
Sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (21) - Foto: TNONLINE
A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (6) as seis dezenas do concurso 3015 da Mega-Sena, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 32 milhões.
Confira as dezenas sorteadas: 09 -18 - 26 - 31 - 53 - 58.
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Por se tratar de um concurso com final cinco, o concurso recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade. O sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias.