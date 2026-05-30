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PRÊMIO MILIONÁRIO

Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3013 deste sábado (30)

Prêmio sorteado é de R$ 10 milhões; confira as dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 20:00:00 Editado em 30.05.2026, 19:44:06
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Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3013 deste sábado (30)
Autor A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 - Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena concurso 3013 pode pagar um prêmio de até R$ 10 milhões neste sábado (30). O sorteio é realizado sempre às 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhemento em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados a partir das 21h.

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Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 6, a probabilidade de acerto é:

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1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

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Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

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