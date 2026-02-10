Leia a última edição
Cotidiano

SORTEIO

Veja o resultado da Mega-Sena concurso 2971 desta terça-feira (10)

O prêmio do concurso está acumulado em cerca de R$ 47 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 19:31:44 Editado em 10.02.2026, 21:06:01
Autor O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante - Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 47 milhões com o concurso 2971, realizado às 21h desta terça-feira (10), em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira os números sorteados: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56

LEIA MAIS: Mauá da Serra se mobiliza contra pedágio que "divide a cidade ao meio"

Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

