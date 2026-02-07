Veja o resultado da Mega-Sena concurso 2970 deste sábado (07)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 40 milhões com o concurso 2970, realizado às 21h deste sábado (07), em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Os números sorteados foram: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.