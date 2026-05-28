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LOTERIAS

Veja o resultado da Mega-Sena 3012 desta quinta-feira (28)

Concurso pode pagar prêmio de R$ 6 milhões a quem acertar as seis dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 21:03:05 Editado em 28.05.2026, 21:04:03
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Veja o resultado da Mega-Sena 3012 desta quinta-feira (28)
Autor As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados - Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal (CEF) realiza nesta quinta-feira (28), o sorteio do concurso 3012 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 6 milhões. As dezenas são sorteadas às 21 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 05-07-17-41-42-49

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Saiba como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

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A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

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1 em 154.518 para a Quina

1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

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