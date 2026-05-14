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LOTERIA

Veja o resultado da Mega-Sena 3008 desta quinta-feira (14)

Concurso pode pagar prêmio de R$ 60 milhões a quem acertar seis dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 21:00:00 Editado em 14.05.2026, 21:04:09
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Veja o resultado da Mega-Sena 3008 desta quinta-feira (14)
Autor A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio - Foto: tnonline

A Caixa Econômica Federal (CEF) realizou nesta quinta-feira (14), o sorteio do concurso 3008 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 60 milhões. As dezenas foram sorteadas às 21 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Confira os números sorteados: 11-12-14-20-42-44

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- LEIA MAIS: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta quinta-feira (14)

SAIBA COMO JOGAR

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

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As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • 1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

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