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PRÊMIO

Veja o resultado da Mega-Sena 3001 desta terça-feira (28)

O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 20:00:20 Editado em 28.04.2026, 19:24:33
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Veja o resultado da Mega-Sena 3001 desta terça-feira (28)
Autor O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante - Foto: Ilustrativa/YouTube/Caixa

A Mega-Sena desta terça-feira (28) pode pagar um prêmio de R$ 115 milhões com o concurso 3001. O sorteio é realizado às 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira os números sorteados a partir das 21h.

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Como jogar

O jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é para quem acerta os 6 números sorteados, mas também há premiações para acertos de 4 ou 5 números. Caso ninguém acerte a Sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números marcados. Para uma aposta simples de R$ 5, a probabilidade de acerto é:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

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1 em 2.332 para a Quadra

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e sábados.

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