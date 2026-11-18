O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 1,2 milhão; confira

A Lotomania concurso 3001 sorteia o prêmio de R$ 1,2 milhão nesta quarta-feira (18). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 04 - 06 - 12 - 14 - 25 - 44 - 45 - 49 - 51 - 54 - 56 - 66 - 69 - 72 - 73 - 79 - 89 - 94 - 97 - 98

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.