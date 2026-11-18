Veja o resultado da Lotomania concurso 3001 desta quarta-feira (18)
O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 1,2 milhão; confira
A Lotomania concurso 3001 sorteia o prêmio de R$ 1,2 milhão nesta quarta-feira (18). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
Números sorteados
Confira a seguir os números sorteados: 04 - 06 - 12 - 14 - 25 - 44 - 45 - 49 - 51 - 54 - 56 - 66 - 69 - 72 - 73 - 79 - 89 - 94 - 97 - 98
Como jogar
Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.