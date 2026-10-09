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SORTE

Veja o resultado da Lotomania concurso 2986 desta sexta-feira (09)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 10,3 milhões; confira

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2986 desta sexta-feira (09)
Autor Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Agência Brasil

A Lotomania concurso 2986 desta sexta-feira (09) sorteia o prêmio de R$ 10,3 milhões para quem acertar as 20 dezenas. Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo site TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados: 07-12-13-18-19-24-25-31-35-37-38-39-48-54-81-82-85-90-93-98

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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