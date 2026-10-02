Veja o resultado da Lotomania concurso 2983 desta sexta-feira (02)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 7,5 milhões; confira

A Lotomania concurso 2983 desta sexta-feira (02) sorteia o prêmio de R$ 7,5 milhões para quem acertar as 20 dezenas. Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 12, 14, 21, 26, 31, 36, 41, 48, 50, 52, 63, 65, 73, 78, 80, 82, 91, 95, 98 e 99.

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.