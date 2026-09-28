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R$ 6 MILHÕES

Veja o resultado da Lotomania concurso 2981 desta segunda-feira (28)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 6 milhões; confira

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2981 desta segunda-feira (28)
Autor O apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Reprodução/Caixa

A Lotomania concurso 2981 sorteia o prêmio de R$ 6 milhões nesta segunda-feira (28). Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados: 15-21-24-33-34-37-43-50-60-61-64-69-71-75-76-81-86-96-97-99

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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