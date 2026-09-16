Veja o resultado da Lotomania concurso 2976 desta quarta-feira (16)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 2 milhões; confira

A Lotomania concurso 2976 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quarta-feira (16). Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números: 02 - 07 - 20 - 24 - 25 - 26 - 29 - 32 - 33 - 41 - 47 - 49 - 53 - 65 - 78 - 79 - 91 - 92 - 93 - 95

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.