Veja o resultado da Lotomania concurso 2975 desta segunda-feira (14)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 1,5 milhão; confira

A Lotomania concurso 2975 sorteia o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira (14). Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados a partir das 21h.

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.