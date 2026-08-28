Veja o resultado da Lotomania concurso 2969 desta sexta-feira (28)

A Lotomania concurso 2969 sorteia o prêmio de R$ 1,4 milhão nesta sexta-feira (28). Os números da Lotomania são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) em dias de de segunda, quarta e sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 00 - 13 - 15 - 21 - 25 - 38 - 40 - 47 - 55 - 56 - 57 - 58 - 62 - 68 - 70 - 75 - 84 - 86 - 90 - 99

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.