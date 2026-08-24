Veja o resultado da Lotomania concurso 2967 desta segunda-feira (24)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje está acumulado em R$ 17,5 milhões; confira

A Lotomania concurso 2967 sorteia o prêmio de R$ 17,5 milhões nesta segunda-feira (24). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 04 – 07 – 10 – 18 – 27 – 29 – 38 – 41 – 44 – 56 – 57 – 67 – 75 – 81 – 85 – 90 – 91 – 94 – 96 – 98

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Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.