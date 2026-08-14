Veja o resultado da Lotomania concurso 2963 desta sexta-feira (14)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 12 milhões; confira

A Lotomania concurso 2963 sorteia o prêmio de R$ 12 milhões nesta sexta-feira (14). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 00 - 09 - 15 - 16 - 25 - 31 - 33 - 35 - 38 - 39 - 41 - 42 - 52 - 63 - 70 - 74 - 79 - 89 - 83

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.