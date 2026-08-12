Veja o resultado da Lotomania concurso 2962 desta quarta-feira (12)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 10.5 milhões; confira

A Lotomania concurso 2962 sorteia o prêmio de R$ 10,5 milhões nesta quarta-feira (12). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 13 - 15 - 21 - 29 - 34 - 35 = 36 - 42 - 47 - 56 - 60 - 64 - 74 - 75 - 86 - 89 - 91 - 95 - 96 - 99

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.