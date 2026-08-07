Veja o resultado da Lotomania concurso 2960 desta sexta-feira (07)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 8 milhões; confira

A Lotomania concurso 2960 sorteia o prêmio de R$ 8 milhões nesta sexta-feira (07). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira os números sorteados foram: 11-15-16-18-21-26-27-29-37-43-46-49-50-57-60-65-69-78-88-91



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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.



