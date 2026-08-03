Veja o resultado da Lotomania concurso 2958 desta segunda-feira (03)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 6,2 milhões

A Lotomania concurso 2958 sorteia o prêmio de R$ 6,2 milhões nesta segunda-feira (03). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa e acompanhamento em tempo real pelo TNOnline. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 03-04-07-11-12-21-26-33-38-71-73-74-78-80-84-88-89-92-94-95



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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.



