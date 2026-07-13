Veja o resultado da Lotomania concurso 2949 desta segunda-feira (13)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 500 mil; confira

A Lotomania concurso 2949 sorteia o prêmio de R$ 500 mil nesta segunda-feira (13). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 02-03-07-09-15-19-21-23-59-62-66-67-70-77-79-84-91-92-93-98

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Família paulista voltava de Faxinal quando sofreu acidente na BR-369 que matou mãe e duas filhas

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.