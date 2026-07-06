Veja o resultado da Lotomania concurso 2946 desta segunda-feira (06)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 2,5 milhões; confira

A Lotomania concurso 2946 sorteia o prêmio de R$ 2,5 milhões nesta segunda-feira (06). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados: 01 - 03 - 15 - 17 - 20 - 22 - 30 - 31- 35 - 40 - 45 - 51 - 53 - 59 - 64 - 72 - 65 - 82 - 86 - 89

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.