Veja o resultado da Lotomania concurso 2942 desta sexta-feira (26)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 5,5 milhões; confira

A Lotomania concurso 2942 sorteia o prêmio de R$ 5,5 milhões nesta sexta-feira (26). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).



Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.