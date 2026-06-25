Veja o resultado da Lotomania concurso 2941 desta quinta-feira (25)

A Lotomania concurso 2941 sorteou o prêmio de R$ 4.737.225,87 nesta manhã de quinta-feira (25). Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 8h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 00 - 01 - 02 - 05 - 11 - 13 - 22 - 25 - 26 - 29 - 40 - 45 - 46 - 47 - 61 - 65 - 71 - 77 - 85 - 88

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.