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LOTERIA

Veja o resultado da Lotomania concurso 2941 desta quinta-feira (25)

Nessa loteria, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 08:54:38 Editado em 25.06.2026, 08:54:32
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2941 desta quinta-feira (25)
Autor Concurso foi realizado nesta manhã de quinta-feira - Foto: Divulgação

A Lotomania concurso 2941 sorteou o prêmio de R$ 4.737.225,87 nesta manhã de quinta-feira (25). Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 8h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 00 - 01 - 02 - 05 - 11 - 13 - 22 - 25 - 26 - 29 - 40 - 45 - 46 - 47 - 61 - 65 - 71 - 77 - 85 - 88

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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apostas Caixa Econômica Federal concurso 2940 lotomania prêmio sorteio
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