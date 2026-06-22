Veja o resultado da Lotomania concurso 2940 desta segunda-feira (22)

A Lotomania concurso 2940 sorteia o prêmio de R$ 4 milhões nesta segunda-feira (22). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 00-12-15-21-24-26-29-32-35-36-40-42-48-54-55-57-68-69-72-77

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.