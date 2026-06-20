Veja o resultado da Lotomania concurso 2939 deste sábado (20)

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (20), o concurso 2939 da Lotomania, com prêmio estimado em R$ 3,3 milhões. O resultado foi divulgado a partir das 8h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 09 - 11 - 14 - 17 - 19 - 20 - 28 - 30 - 45 - 49 - 54 - 64 - 65 - 67 - 70 - 76 - 81 - 89 - 95 - 96.



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O sorteio seria realizado na sexta-feira (19), contudo, a data foi alterada em virtude do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, na Copa do Mundo.



Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.





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