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LOTERIA

Veja o resultado da Lotomania concurso 2939 deste sábado (20)

Prêmio estimado para quem acertar 20 números é de R$ 3,3 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 09:12:00 Editado em 20.06.2026, 09:12:44
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2939 deste sábado (20)
Autor Foto: reprodução

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (20), o concurso 2939 da Lotomania, com prêmio estimado em R$ 3,3 milhões. O resultado foi divulgado a partir das 8h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 09 - 11 - 14 - 17 - 19 - 20 - 28 - 30 - 45 - 49 - 54 - 64 - 65 - 67 - 70 - 76 - 81 - 89 - 95 - 96.

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O sorteio seria realizado na sexta-feira (19), contudo, a data foi alterada em virtude do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, na Copa do Mundo.

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.


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