Veja o resultado da Lotomania concurso 2937 desta segunda-feira (15)
Sorteios acontecem sempre às 21h direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo
A Lotomania concurso 2937 sorteia o prêmio de R$ 1,8 milhão nesta segunda-feira (15). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
Os números sorteados foram: 02-05-09-14-26-35-42-52-54-55-63-67-68-71-78-80-88-89-93-95
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Como jogar
Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.