Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIAS

Veja o resultado da Lotomania concurso 2930 desta sexta-feira (29)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 1 milhão; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 21:12:56 Editado em 29.05.2026, 21:13:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja o resultado da Lotomania concurso 2930 desta sexta-feira (29)
Autor Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Divulgação

A Lotomania concurso 2930 sorteia o prêmio de R$ 1 milhão nesta sexta-feira (29). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 03-06-10-12-14-15-17-21-22-27-37-39-40-41-43-47-48-50-64-73

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Referência nacional, medicina da Unicentro será modelo para curso da Unespar em Apucarana

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Caixa Econômica Federal loterias lotomania Números sorteados prêmio qual é o resultado resultado resultado da lotomania resultado da lotomania desta sexta-feira sorteio Veja o resultado da Lotomania concurso 2930 desta sexta-feira (29)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV