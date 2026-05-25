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Veja o resultado da Lotomania concurso 2928 desta segunda-feira (25)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 9 milhões; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 21:00:00 Editado em 25.05.2026, 21:11:29
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2928 desta segunda-feira (25)
Autor Os sorteios da Lotomania acontecem todas as segundas, quartas e sextas direto do Espaço da Sorte - Foto: Agência Brasil

A Lotomania concurso 2928 sorteia o prêmio de R$ 9 milhões nesta segunda-feira (25). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 07-12-18-22-24-35-37-42-58-59-61-63-71-74-75-77-79-91-98-99

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.



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